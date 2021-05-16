تعيين وديع الجريء رئيسا للجنة الطبية صلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم

وات - تم تعيين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيسا للجنة الطبية صلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الكروية القارية يوم السبت بالعاصمة الرواندية كيغالي باشراف فابريس موتسيبي رئيس الكاف وبحضور جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وكان وديع الجريء دخل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم للفترة النيابية 2021-2025 خلال الانتخابات التي جرت بالعاصمة المغربية الرباط خلال شهر مارس الفارط.



