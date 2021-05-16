تونس تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي السادس للأمم المتحدة للسلامة على الطرقات

وات -

تشارك الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في فعاليات الأسبوع السادس العالمي للأمم المتحدة للسلامة على الطرقات المزمع تنظيمه افتراضيا من 17 إلى 23 ماي 2021 ، وفق ما أفادت به ،الأحد، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية، أميرة قدور.وأكدت أميرة قدور في تصريح ل"وات" أن الجمعية ستشارك بالتعاون مع المنظمة العربية للسلامة المرورية والمرصد الإفريقي للسلامة على الطرقات بفعاليات الأسبوع السادس للأمم المتحدة للسلامة على الطرقات عبر تنظيم منتدى افتراضي يوم السبت 22 ماي 2021 بحضور ممثل عن البنك الدولي ومحاضرين من عدة دول أجنبية على غرار سنغافورة وفرنسا وكندا ومالي. و سيتناول المنتدى بالدرس التصرف في السرعة والدور الموكول اليه في تقليص حوادث الطرقات وتحقيق أهداف المدن المستدامة.وأبرزت المتحدثة ان الأمم المتحدة تهدف أساسا من خلال تنظيم هذه التظاهرة الى تكريس أهمية تحديد السرعة داخل مناطق العمران ب30 كلم في الساعة وهو ما من شأنه أن يخفض من حوادث الطرقات وخطورتها بنسبة تفوق 50 بالمائة، وفق تعبيرها .وأضافت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ان الجمعية شرعت بالتعاون مع البلديات والوزارات المعنية في انجاز مشروع "المدن الامنة" و الذي يرتكز اساسا على مراجعة تحديد السرعة داخل مناطق العمران ب30 كلم في الساعة وخاصة في محيط المؤسسات التربوية .وقالت أميرة قدور إن الأمم المتحدة تحث على الإسراع في تحسين إدارة التصرف في السرعة بمختلف الدول والمرور إلى إرساء دعائم النقل الذكي والمستدام بما يخدم أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والمتمثلة خاصة في التقليص من حوادث الطرقات بنسبة تفوق 50 بالمائة وانخراط مجموعة من البلدان في تبني الآليات القانونية للأمم المتحدة والمتعلقة بالسلامة المرورية فضلا عن السعي الى استجابة أكثر من 75 بالمائة من الرحلات بالطرقات للمعايير الفنية والأخذ بعين الاعتبار للسلامة المرورية .وأشارت في ذات السياق إلى ان تونس تتكبد خسائر تقارب 0.8 بالمائة من الناتج القومي الخام سنويا حسب آخر إحصائيات المنظمة العالمية للصحة اي مايقارب 22 قتيلا لكل 100 ألف ساكن بما يجعل ترتيب تونس بالدول الأكثر خطورة من ناحية حوادث الطرقات بإفريقيا ،مؤكدة على ضرورة التفكير في إرساء استراتيجيات وخطط تكون قادرة على تجاوز هذه الخسائر .ويتضمن برنامج الاسبوع العالمي السادس للأمم المتحدة للسلامة على الطرقات مجموعة من المنتديات الافتراضية تتضمن مواضيع هامة حول " التصرف والتحسين في ادارة السرعة وممارسات الارادة السياسية " و"دور الجماعات المحلية في تقليص حوادث الطرقات" وادارة تكامل الذكاء الحضري والخبرة البشرية".