الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 15 ماي 2021

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قابس : تسجيل 06 حالات وفاة و04 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: 504 وفيات منذ بداية الجائحة منها 6 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 03 ايام

الكاف: تسجيل 03 وفيات و49 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و18 إصابة جديدة

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ايام العيد تسجيل 06 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة الى 424 حالة.وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت اليوم نتيجة 76 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس ك"ورونا" وأن 04 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 03 اصابات بالحامة واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 12766 شخصا من بين 13138 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 366 حالة من بينها 79 حالة بقابس الجنوبية و71 حالة بالحامة و67 حالة بمارث.وبين ان عدد المرضى المقيمين بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات ولاية قابس يبلغ 39 مريضا ومريضة من بينهم 04 مرضى يقيمون بقسم العناية المركزة بوحدة "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بقابس.سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، 06 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ايام 11 و12 و13 ماي الجاري بمعدل حالتي وفاة يوميا ليتطور مجموع الوفيات الى 504 حالات وفاة، وجملة 18 ألفا و725 إصابة، منها 13 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحةوارتفعت حالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 17 ألفا و110 حالات منها 91 حالة جديدة، وتراجعت إلى حدّ 13 ماي الجاري الحالات النشطة إلى 1111 حالة نشطة مقابل 1192 حالة نشطة إلى غاية 12 ماي الجاريوارتفع في المقابل عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية وعدد من المصحات الخاصة إلى 78 حالة مقابل 73 حالة إلى غاية 12 ماي 2021، وتطوّرت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 49 فاصل 4 بالمائة، وارتفعت نسبة الاشغال بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إلى 78 فاصل 8 في المائةوتراجع تصنيف ولاية المنستير خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 13 ماي الجاري إلى ولاية ذات مستوى "اختطار مرتفع" حيث بلغ المعدل الجهوي للإصابات 92 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مع تصنيف معتمديات الساحلين وبنبلبة والمنستير والوردانين وقصيبة المديوني كمعتمديات ذات مستوى "اختطار مرتفع جدّا" تتراوح بها الإصابات بين 173 إصابة بالساحلين و117 إصابة بقصيبة المديوني لكلّ 100 ألف ساكنوصنفت 06 معتمديات أخرى ذات مستوى "اختطار مرتفع" تراوحت فيها الإصابات بين 79 إصابة بقصر هلال و53 إصابة بالمكنين لكلّ 100 ألف ساكن، ومعتمديتي جمال (48 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن) وبني حسان (35 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن) ذات مستوى اختطار متوسط.وسجلت الإدارة الجهوية للصحة تلقيح مجموع 27 ألفا و251 شخصا منهم 13 ألفا و132 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، وسجل أمس المركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد تلقي 221 شخصا الجرعة الأولى من التلقيح من جملة 300 شخص وقعت دعوتهم في حين تخلف 79 شخصا عن التلقيح، ولم تسجل أمس حالات تلقيح بالمركز الجهوي عدد 2 بقصر هلال.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 03 وفيات و49 اصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 117 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 12 و13 مايوارتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 268 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8307 حالات تعافى منها 7906 حالاتكما أظهر التحيين، شبه استقرار، في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 64 شخصا منهم 12 موزعين بين أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما يخضع 401 شخص للحجر الصحي وهم يمثلون جملة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرةوجدد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في كل جوانبه وذلك بهدف الحد من انتشار الوباء في الجهة وكسر حلقة العدوى بالفيروس، واشار الى تواصل تسجيل حالات الوفاة بوتيرة "مرتفعة" يدل على "خطورة الوضع الصحي" بالجهة، ويستدعي التحلي بالحذر واليقظةسجّلت ولاية سوسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 وفيات لاشخاص أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع بموجبها عدد الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 759 حالة وفاة، وفق التحيين الأخير للإدارة الجهوية للصحة بسوسة.وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية المجراة خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتقصي فيروس "كورونا" انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات الإيجابية المسجلة بولاية سوسة حيت تم تسجيل 18 إصابة من جملة 186 تحليلا، وبذلك يبلغ عدد الإصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة 22 ألفا و482 إصابة.وأشارت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، في تصريح لـ"وات"، الى ان الانخفاض المسجل مؤخرا في عدد الحالات الإيجابية المسجلة يوميا يعود الى التراجع المسجل في عدد التحاليل المخبرية المجراة يوميا بسبب ضعف اقبال المواطنين على مخابر التحاليل لاجراء تحاليل "بي. سي. ار"، وفق تقديرها.ويقيم بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة، الى غاية امس الثلاثاء، 114 مصابا موزعين الى 17 مصابا في حالة إنعاش، الى جانب 77 مصابا في اسرة الاوكسيجين، و20 مصابا تحت التنفس الاصطناعي.