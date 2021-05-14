تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021 بنحو 423 مليون دينار

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تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021، بنحو 423.8 مليون دينار ليصل الى حدود 4420.7 مليون دينار (م د) بعد ان بلغ 4844.5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020 ، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.وارجع المعهد في تقرير نشره الجمعة حول "نتائج التجارة الخارجية بالاسعار الجارية، افريل 2021"، هذا التقلص الى تطور المبادلات التي تميزت بزيادة في الصادرات بنسبة 21.4 بالمائة (مقابل 20.6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020) لتبلغ 15201 م د والواردات ب13 بالمائة (مقابل تراجع ب21.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020).ويعود تحسن الصادرات الى تطور العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل زيادة في قطاع النسيج والملابس والجلد ( 35 بالمائة) وقطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية (34.1 بالمائة ) وقطاع الصناعات التحويلية (34.4 بالمائة) وكذلك مجموع المنتوجات (21.4 بالمائة).في المقابل تراجعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 5.5 بالمائة وانخفض قطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 27.5 بالمائة والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 2.2 بالمائة.وبدورها ارتقت الواردات خلال شهر افريل 2021 بنسبة 13 بالمائة مقابل تراجع ب21.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020 . وقد بلغت قيمة الواردات 19621.7 م د مقابل 17365.8 م د تم تسجيلها خلال سنة 2020.ويعود هذا التطور الى الزيادة المسجلة في واردات قطاعات المناجم والفسفاط ومشتقاته (35.1 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والالكترونية (23.7 بالمائة) والفلاحة والصناعات الغذائية (16.9 بالمائة) وقطاع الملابس والنسيج والجلد بنسبة 21.3 بالمائة مقابل تراجع واردات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 19.7 بالمائة.وأبرزت نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام تراجعا ب8987.8 م د مقابل تراجع ب7709.1 م د في سنة 2020 فيما تطورت تحت نظام التصدير الكلي ب 4567.1 م د مقابل زيادة ب2864.6 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020.