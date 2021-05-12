القبض على 45 شخصا أغلبهم أجانب كانوا يستعدون للهجرة سرا باتجاه إيطاليا

وات -

ألقت دوريات مشتركة تابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس، خلال ليلة الإثنين الثلاثاء، القبض على 42 شخصا (يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة) داخل منزل مهجور بجهة "حزق"، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء.كما أفاد ذات المصدر بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير باشرت، أمس الثلاثاء، قضية عدلية موضوعها " تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة" ضد ثلاثة أشخاص (من متساكني الجهة) بعد أن "تبيّن تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية باتجاه إيطاليا".وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأن الموقوفين.