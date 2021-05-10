باجة: الباعة المتجولون وأصحاب المقاهي يحتجون أمام مقر الولاية رفضا لقرار الحجر الصحي الشامل

وات -

نفّذ، اليوم الاثنين، عدد من أصحاب المقاهي والباعة المتجولين وقفتين احتجاجيتين، أمام مقر ولاية باجة، رفضا لقرار الحجر الصحي الشامل، عمد خلالها أحد تجار لعب الاطفال الى الاعتداء على نفسه بآلة حادة.وأكّد هذا التاجر، في تصريح لـ(وات)، أن قرار الحجر هو بمثابة "حكم بالجوع والموت على أطفاله"، حسب تعبيره.وأكّد أصحاب المقاهي ومحلات ملابس الأطفال من منظوري الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة في تصريحات متطابقة لـ(وات)، انهم سيفتحون أبواب محلاتهم اليوم، وانهم لن يلتزموا بقرار الحكومة الحجر الصحي الشامل، على حد قولهم.وأبرزوا، أن وضعهم المادّي في تدهور مستمر وأن هذه الفترة تعتبر من أهم فترات العمل خاصة وان التجار استثمروا أموالهم لشراء الملابس الجديدة وألعاب الأطفال بهدف بيعها قبل العيد، لافتين الى أنهم لم يتوقعوا قرار الحجر الصحي قبل ذلك وأن عدم عملهم سيؤدى الى إفلاسهم.يشار إلى أن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة، أصدر بيانا أمس الاحد، أعلن فيه عن رفضه لقرار الحجر الصحي الشامل قبل عيد الفطر.