الجامعة الوطنية للنقل الجامعة الوطنية للنقل

وات -

أعلنت الجامعة الوطنية للنقل، مساء الأحد، أنه "وقع السماح لمنظوريها في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، من تاكسي فردي وجماعي وسياحي ولواج ونقل ريفي، بعد الإتفاق مع سلطة الإشراف، بالعمل أثناء فترة الحجر الصحي الشامل المقرر من 9 إلى 16 ماي الجاري"، طبقا لطرق العمل المضبوطة والمعمول بها خلال الحجر الصحي الشامل المطبق في الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.وأفادت الجامعة، في بلاغ، بأن وزارة النقل واللوجستيك ستقوم بإصدار بيان توضيحي في الغرض خلال الساعات القليلة القادمة.ودعت في هذا الصدد، منظوريها الذين تم حجز وثائقهم في علاقة بنشاطهم، إلى الاتصال بالجامعة الوطنية للنقل على الأرقام التالية للتنسيق مع وزارتي النقل والداخلية لإسترجاع ما وقع حجزه:_98210268_26203062 (لأصحاب التاكسي الفردي) _21950910 (أصحاب سيارات اللواج والنقل الريفي والتاكسي السياحي) _95962121 (لأصحاب سيارات التاكسي الجماعي).