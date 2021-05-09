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الكاف : الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يرفض قرار الحجر الصحي ويهدّد باللجوء إلى العصيان

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 20:20 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - عبّر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف في بيان أصدره اليوم عن رفضه لقرار الحجر الصحي الشامل وهدّد باللجوء إلى العصيان في صورة عدم الرجوع عن قرار الحجر وإعادة النشاط للعاملين في القطاع.

وجاء في البيان الذي تلقّى مراسل (وات) نسخة منه، رفض الاتحاد لسياسة المكيالين والدعوة الى التعامل مع أصحاب المهن الصغرى والمؤسسات المتوسطة والتجار بنفس الإنصاف والعدالة مثل المساحات الكبرى، مهدّدا باللجوء إلى العصيان ومواصلة الاحتجاجات في صورة عدم عودة النشاط .
وعبّر رئيس الاتحاد حسين معاوية في تصريح لـــ(وات) عن استيائه من عدم اتخاذ السلط الجهوية لقرارات منصفة لفائدة أهل القطاع بكل أصنافه ، في ظل ما وصف بتراكم الصعوبات المالية التي أصبح يعاني منها التجار وباقي الأصناف المهنية لمنظوريه والتي أصبحت تهدد مستقبل أنشطتهم على حدّ قوله.



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