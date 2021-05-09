قابس : تجار قابس يحتجون على قرار الحجر الصحي الشامل ويقررون مواصلة العمل إلى ليلة العيد

وات -

نفذ الليلة الماضية عدد كبير من التجار وأصحاب المقاهي بمدينة قابس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية عبروا فيها عن رفضهم الكلي لقرار الحجر الصحي الشامل الذي اتخذته الحكومة لمجابهة جائحة كورونا مؤكدين أنهم سيواصلون العمل الى غاية ليلة العيد.واعتبر المحتجون أن "الحكومة بالقرار الذي اتخذته دون سابق إعلام وتشاور ستقضي بشكل نهائي على التجار الذين كانوا ينتظرون فترة العيد بفارغ الصبر لتحسين أوضاعهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها على امتداد الأشهر الفارطة جراء الوضع الصحي الدقيق الذي تعيشه البلاد".وبين عدد من التجار أن السلع التي اقتنوها في إطار الاستعداد للعيد قد زادت في إثقال الديون المتخلدة بذمتهم تجاه البنوك مؤكدين أنهم قد اصبحوا غير قادرين على خلاص تلك الديون وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى.وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس قد أصدر مساء أمس بيانا، تحصّل مراسل (وات) على نسخة منه طالب فيه الحكومة بتعليق قرار الحجر الصحي الشامل مع الزام المهنيين باحترام جميع التدابير االلازمة للتوقي من جائحة كورونا.وكان رئيس الحكومة أعلن الجمعة الماضي فرض الحجر الصحي الشامل بداية من يوم السبت 9 ماي منتصف الليل الى يوم الأحد 16 ماي 2021 الخامسة صباحا، الذي يقضي بفرض إغلاق على كل القطاعات باستثناء الأنشطة الحيوية ومنع التنقل وتعليق الانشطة الاقتصادية ماعدا الانشطة الأساسية والحيوية .