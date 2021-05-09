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وزارة التجارة: فرق المراقبة الاقتصادية ترفع منذ بداية شهر رمضان 12519 مخالفة بعد نحو 83894 زيارة تفقد

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 10:30 قراءة: 1 د, 5 ث
سجلت أعمال المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال يوم أمس الخامس والعشرين من شهر رمضان الموافق يوم الجمعة 07 ماي 2021 النتائج التالية:

تأمين 3147 زيارة تفقد منها 2137 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل و 1010 زيارة تفقد منها بوحدات الانتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.


رفع 431 مخالفة اقتصادية منها 360 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل و71 مخالفة ببقية المسالك توزعت على النحو التالي:

الخضر والغلال بـ 92 مخالفة والمواد الغذائية 119 مخالفة ومنتجات الدواجن بـ 29 مخالفة واللحوم والأسماك بــ 14 مخالفة والمرطبات والحلويات بـ 65مخالفة وبقية القطاعات بـ 112 مخالفة .
أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:
100مخالفة في الممارسات الاحتكارية منها 88 مخالفة في الترفيع في الأسعار و 12 مخالفة في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،
297 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات منها 134 مخالفة في إشهار الأسعار و 109 مخالفات في الفوترة والمصدر و 54 مخالفة في الميترولوجيا،
6 مخالفات في التلاعب بالدعم منها 4 مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و 2 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،
28 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة (14 مخالفة) وبقية المجالات (14مخالفة).
حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم:
647 لتر زيت نباتي مدعم
6.5 طن فرينة مدعمة
34 علبة تبغ
وعليه ترتفع الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان إلى تسجيل 83894 زيارة تفقد ورفع 12519 مخالفة إقتصادية.

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