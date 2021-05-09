وزارة التجارة: فرق المراقبة الاقتصادية ترفع منذ بداية شهر رمضان 12519 مخالفة بعد نحو 83894 زيارة تفقد

سجلت أعمال المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال يوم أمس الخامس والعشرين من شهر رمضان الموافق يوم الجمعة 07 ماي 2021 النتائج التالية:تأمين 3147 زيارة تفقد منها 2137 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل و 1010 زيارة تفقد منها بوحدات الانتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.رفع 431 مخالفة اقتصادية منها 360 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل و71 مخالفة ببقية المسالك توزعت على النحو التالي:الخضر والغلال بـ 92 مخالفة والمواد الغذائية 119 مخالفة ومنتجات الدواجن بـ 29 مخالفة واللحوم والأسماك بــ 14 مخالفة والمرطبات والحلويات بـ 65مخالفة وبقية القطاعات بـ 112 مخالفة .أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:100مخالفة في الممارسات الاحتكارية منها 88 مخالفة في الترفيع في الأسعار و 12 مخالفة في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،297 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات منها 134 مخالفة في إشهار الأسعار و 109 مخالفات في الفوترة والمصدر و 54 مخالفة في الميترولوجيا،6 مخالفات في التلاعب بالدعم منها 4 مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و 2 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،28 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة (14 مخالفة) وبقية المجالات (14مخالفة).حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم:647 لتر زيت نباتي مدعم6.5 طن فرينة مدعمة34 علبة تبغ