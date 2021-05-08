بطولة القسم الوطني أ (مرحلة التتويج) : نادي ساقية الزيت يرتقي الى المركز الثاني

وات - صعد نادي ساقية الزيت الى المركز الثاني لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد، اثر فوزه اليوم السبت على مضيفه نادي قصور الساف بنتجية 28 - 26 في مبارة متأخرة لحساب الجولة الثانية.
الترتيب : النقاط لعب
1- الترجي الرياضي 8 3
2- نادي ساقية الزيت 7 3
3- النادي الافريقي 6 4
- النجم الساحلي 6 4
5- نادي قصور الساف 5 4
6- جمعية الحمامات 4 3
7- مكارم المهدية 2 3
8- بعث بني خيار 2 4
الترتيب : النقاط لعب
1- الترجي الرياضي 8 3
2- نادي ساقية الزيت 7 3
3- النادي الافريقي 6 4
- النجم الساحلي 6 4
5- نادي قصور الساف 5 4
6- جمعية الحمامات 4 3
7- مكارم المهدية 2 3
8- بعث بني خيار 2 4
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