بطولة القسم الوطني أ (مرحلة التتويج) : نادي ساقية الزيت يرتقي الى المركز الثاني

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صعد نادي ساقية الزيت الى المركز الثاني لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد، اثر فوزه اليوم السبت على مضيفه نادي قصور الساف بنتجية 28 - 26 في مبارة متأخرة لحساب الجولة الثانية.1- الترجي الرياضي 8 32- نادي ساقية الزيت 7 33- النادي الافريقي 6 4- النجم الساحلي 6 45- نادي قصور الساف 5 46- جمعية الحمامات 4 37- مكارم المهدية 2 38- بعث بني خيار 2 4