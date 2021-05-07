تعليق أنشطة دور العبادة وغلق الأسواق الأسبوعية واليومية والمساحات التجارية الكبرى خلال الفترة من 9 الى 16 ماي

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أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، اليوم الجمعة، أنه سيتم تعليق أنشطة دور العبادة وغلق الأسواق الأسبوعية واليومية والمساحات التجارية الكبرى أثناء فترة الحجر الصحي الشامل الذي سيمتد 9 الى 16 ماي .وتشمل حزمة الاجراءات التي أقرتها الهيئة العليا لمكافحة كورونا خلال نفس الفترة، منع جميع التجمعات والاحتفالات بما في ذلك الرياضية والثقافية والعائلية وغلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات.كما أقرت الهيئة، غلق المحلات التجارية باستثنناء محلات تجارة المواد الغذائية، ومنع التنقل بين المدن باسثناء الحالات المرخص لها والاستعجالية والخدمات الأساسية، وفق ما ذكرته بن سليمان، مؤكدة، أن فترة تطبيق الحجر الصحي الشامل ستشهد استمرار اجراء حملة التلاقيح باستثناء يومي عطلة عيد الفطر.وقررت ايضا تمديد فرض حظر الجولان من الساعة السابعة مساء الى الخامسة صباحا ومواصلة تطبيق العمل بالحجر الصحي الاجباري للوافدين، ضمن حزمة الاجراءات الجديدة، التي نصت على تتبع الأشخاص الذين يرتكبون خروقات بما ينجر عنها الاضرار بالغير ونشر الأوبئة في عدم الامتثال بالمكوث في المنزل خلال فترة الحجر الصحي الشامل الذي يجيز الخروج الا من أجل قضاء الحاجيات الضرورية.وأفادت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، أن الهيئة العليا لمكافحة كورونا ستعلن عن اجراءات جديدة تهم تنظيم استئناف الدروس بالمدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي خلال الأسبوع المقبل، معتبرة، أن تزامن فترة تطبيق الحجر مع عطلة عيد الفطر يحد من انعكاسات الاجراءات المرافقة لفرضه.ونبهت من أن استمرار النسق السريع لعدوى مرض كوفيد-19 قد فرضت اتخاذ اجراءات مشددة من أجل احتواء انتشار الجائحة في المجتمع، لافتة، الى أن الظرف الحالي يستوجب حالة تأهب قصوى لاحتواء المخاطر .