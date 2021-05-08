فتح باب الترشح لتلقي تكوينا في اطار مشروع " سويتشماد" لفائدة 120 شابا

أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستديمين ببرشلونة وفي اطار مشروع " سويتشماد" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، عن طلب ترشحات لفائدة 120 شابا من أصحاب الشهادات العليا أو من خرّيجي المراكز المهنية والمستثمرين، الذّين لديهم فكرة مشروع أو في بداياته، مثل (معالجة النفايات والطاقات المتجددة والفلاحة البيولوجية والبناء الإيكولوجي، وتثمين المنتوجات الغابية والخدمات في مجال البيئة...) وذلك لمتابعة تكوين ومساندة في مجال المبادرة الخضراء.و أوضح المركز في بلاغ له، الجمعة، أنه يمكن لرواد الأعمال المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي وذلك قبل يوم 31 ماي 2021وستتم الدورات التكوينية، عن بعد عبر الأنترنات، بداية من شهر جوان 2021 ويهدف مشروع " سويتشماد" إلى نقل أدوات تطوير المؤسسات الخضراء إلى شركائه المحليين وتعزيز الخدمات المقدمة لتلك المؤسسات.وسيقوم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، بإنشاء منصة رقمية في مجال المبادرة الخضراء وذلك في اطار الشراكة الوطنية من أجل تدعيم باعثي المشاريع.