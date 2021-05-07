عملية رصد هلال العيد ستجرى يوم الثلاثاء 11 ماي 2021

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ستجرى عملية رصد هلال شهر شوال (تحري هلال العيد) في أغلب الدول الإسلامية على غرار البلاد التونسية، بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، الموافق لـ29 رمضان 1442 هجري.وكشف المعهد الوطني للرصد الجوي، الجمعة، أنه تبعا للمعطيات الفلكية تستحيل رؤية هلال العيد بعد غروب شمس الثلاثاء 11 ماي في كل الدول الإسلامية وكل أرجاء العالم. ويعود ذلك إلى حدوث الإقتران بعد غروب الشمس بالنسبة للدول، التّي تغيب بها الشمس قبل ولادة الهلال على غرار تونس وأغلب الدول الإسلامية.وبين المعهد أنه يقوم بمد مفتي الجمهوريّة بتقرير مفصل وبصفة دورية ويحتوي التقرير على المعطيات الفلكية الخاصة بهلال كل شهر قمري على غرار شهر رمضان.وتجدر الإشارة، أيضا، أن الجهة المخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية، هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.