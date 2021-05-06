صافرة مصرية لمباراة الذهاب بين النادي الصفاقسي وشبيبة القبائل

تم تعيين الحكم المصري محمود البنا لادارة مباراة النادي الصفاقسي وشبيبة القبائل الجزائري التي ستقام يوم 16 ماي الجاري بملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.



اما مباراة الاياب المقررة يوم 23 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب غرة نوفمبر 1954 بتيزي وزو فسيقودها الحكم المغربي رضوان جيد.



