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وزارة الدفاع الوطني: إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي على بعد 58 كلم من سواحل قرقنة

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 10:30 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر أمس الاربعاء، 38 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب على وشك الغرق بالموقع شمال شرق العطايا بقرقنة من ولاية صفاقس على بعد حوالي 58 كم داخل المياه الاقليمية التونسية.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين وهم من جنسيات افريقية مختلفة ،تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، من بينهم 6 نساء، بعد التنسيق بين مركز تنسيق البحث والإنقاذ بتونس التابع لجيش البحر ومركز الإغاثة بروما.


وأفادوا أنهم أبحروا من سواحل قرقنة في الليلة الفاصلة بين 4 و5 ماي، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي. وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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