وزير الصحة يزور مستشفى الحبيب ثامر

أدى وزير الصحة فوزي مهدي ظهر اليوم الأربعاء 05 ماي 2021 زيارة ميدانية للمستشفى الجامعي الحبيب ثامر بالعاصمة حيث عاين بالخصوص سير العمل بقسم الطب الإستعجالي وقسم التخدير والإنعاش وقسم أمراض القلب وقسم العيادات الخارجية.كما تحول الوزير إلى وحدة كوفيد-19 حيث إطلع على مستوى جاهزيته بالمعدات الطبية الضرورية مستمعا إلى مختلف تطلعات الإطارات الطبية العاملة بهذه الوحدة لتأمين أفضل ظروف الإحاطة بالمرضى المقيمين بها.وقد أسدى الوزير بالمناسبة تشجيعاته للإطارات الطبية وشبه الطبية وكل العاملين بهذه المؤسسة الإستشفائيّة الجامعية على ما يبذلونه من جهود كبيرة للتكفل بالمرضى والمقيمين في أفضل الظروف.