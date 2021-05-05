وزير الصحة يزور مستشفى الحبيب ثامر

أدى وزير الصحة فوزي مهدي ظهر اليوم الأربعاء 05 ماي 2021 زيارة ميدانية للمستشفى الجامعي الحبيب ثامر بالعاصمة حيث عاين بالخصوص سير العمل بقسم الطب الإستعجالي وقسم التخدير والإنعاش وقسم أمراض القلب وقسم العيادات الخارجية.
كما تحول الوزير إلى وحدة كوفيد-19 حيث إطلع على مستوى جاهزيته بالمعدات الطبية الضرورية مستمعا إلى مختلف تطلعات الإطارات الطبية العاملة بهذه الوحدة لتأمين أفضل ظروف الإحاطة بالمرضى المقيمين بها.
وقد أسدى الوزير بالمناسبة تشجيعاته للإطارات الطبية وشبه الطبية وكل العاملين بهذه المؤسسة الإستشفائيّة الجامعية على ما يبذلونه من جهود كبيرة للتكفل بالمرضى والمقيمين في أفضل الظروف.
كما تحول الوزير إلى وحدة كوفيد-19 حيث إطلع على مستوى جاهزيته بالمعدات الطبية الضرورية مستمعا إلى مختلف تطلعات الإطارات الطبية العاملة بهذه الوحدة لتأمين أفضل ظروف الإحاطة بالمرضى المقيمين بها.
وقد أسدى الوزير بالمناسبة تشجيعاته للإطارات الطبية وشبه الطبية وكل العاملين بهذه المؤسسة الإستشفائيّة الجامعية على ما يبذلونه من جهود كبيرة للتكفل بالمرضى والمقيمين في أفضل الظروف.
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