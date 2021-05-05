الثلاثية الأولى من 2021: هبوط حاد للاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس بـ31بالمائة

وات -

تراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، بنسبة 31.6%.وبلغت قيمة هذه الاستثمارات، وفق ما تحصلت عليه (وات) من بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مع موفى مارس المنقضي 344.6 مليون دينار (م د) مقابل 503.6 م د في نفس الفترة من العام الفارط.وبحساب سعر صرف الدينار، فقد قدرت هذه الاستثمارات بقيمة 126 مليون دولار او 104.7 مليون أورو.وبالمقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة، تقهقرت الاستثمارات الدولية على التوالي بنسبة 43.3% بالمقارنة مع 2019 و38.3% بالمقارنة مع سنة 2018.وبالنسبة الى توزيع الاستثمارات الدولية، خلال الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2021 ، فقد ناهزت استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة) ما قيمته 2.7 م د مقابل 1.9 م د في 2020.اما الاستثمارات الدولية المباشرة فقد بلغت ما قيمته 341.9 م د مع موفى شهر مارس من هذه السنة مقابل 501.7 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.وأظهرت احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية)، بخصوص توزيع الاستثمارات الدولية المباشرة، التراجع اللافت لهذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية والفلاحية بنسب بلغت على التوالي 15 و48 و95% مقابل تطور في الخدمات ب 87%.ولم تتمكن تونس، خلال الثلاثية الأولى من هذا العام، من استقطاب استثمارات خارجية في الطاقة سوى بقيمة 143.6 م د مقابل 169.8 .م د في ذات الفترة من العام المنصرماما الاستثمارات المستقطبة في الصناعات المعملية فقد تراجعت بدورها لتبلغ 159.9 م د مقابل 307.6 م د في موفى مارس من العام الفائت.وفي سياق متصل عرفت الاستثمارات الأجنبية في الفلاحة تراجعا لافتا من حوالي 4 ملايين دينار السنة الفارطة الى 200 ألف دينار في الثلاثية الأولى من هذا العام.وبالمقابل قفزت الاستثمارات الخارجية في الخدمات من 20.4 م د الى 38.3 م د بين الثلاثيتين ل 2020 و2021.