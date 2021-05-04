ديوان الإفتاء: استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء وإمكانية رؤيته يوم الاربعاء

أفاد ديوان الإفتاء، اليوم الثلاثاء، بأنه تبعا للمعطيات الفلكية، تستحيل رؤية هلال بداية شهر شوال لسنة 1442 هجري يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري.وأضاف ديوان الإفتاء، في ملخص تقرير حول رصد هلال شهر شوال، أورده بصفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه يمكن رؤية الهلال يوم الاربعاء 12 ماي الجاري ابتداء من الساعة الواحدة و 36 دقيقة بعد الظهر، بالتوقيت المحلي لمدينة تونس.وأوضح أن رؤية هلال شهر شوال ستنطلق من الصين والهند ووسط المحيط الهندي ثم تباعا باتجاه الغرب.يذكر أن مدينة العلوم بتونس، أعلنت في بلاغ لها مساء يوم 30 أفريل الفارط، أنه بالاعتماد على الحسابات الفلكية، فان يوم الأربعاء 12 ماي الجاري سيكون متمما للثلاثين من شهر رمضان 1442 ، على أن يكون يوم الخميس 13 ماي الجاري هو أول أيام العيد.