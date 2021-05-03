كتّاب ومثقفون يدعون لإطلاق اسم الراحل "جان فونتان" على أحد الشوارع التونسية ومنحه الجنسية التونسية

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دعا عدد من الكتّاب والمثقفين والجامعيين التونسيين الى إطلاق اسم الكاتب والمثقف "جان فونتان" على أحد الشوارع في تونس. كما دعوا إلى منحه الجنسية التونسية بعد الوفاة وذلك لما قدمه الفقيد من أعمال جليلة ومن دعم للثقافة التونسية والعربية على حد سواء.وعلى إثر الإعلان عن خبر وفاة "جان فونتان" فجر الأحد 2 ماي، عدّد الكثير من الكتّاب والناشرين والصحفيين مناقب الفقيد، واستحضروا أنشطته الكثيرة خدمة للأدب والأدباء والباحثين التونسيين على مدى الستين سنة التي أقام فيها بيننا في تونس.وتوفي "جان فونتان" في الليلة الفاصلة بين السبت 1 ماي والأحد 2 ماي عن سن ناهزت 85 سنة (1936)، بسبب مضاعفات ناتجة عن إصابته بفيروس كوفيد 19.وأشرف الفقيد لسنوات طويلة على مكتبة "ايبلا تونس" (معهد الآداب العربية الجميلة). ويعتبر أحد الموثّقين والحافظين والمؤرّخين للأدب والثّقافة.وحصل "جان فونتان" على الإجازة في اللّغة والآداب العربيّة من جامعة تونس سنة 1968، وعلى دكتوراه الدّولة من جامعة أكس أوبروفونس سنة 1977.وشغل وظيفة حافظ مكتبة معهد الآداب العربيّة للآباء البيض بين سنتي 1968 و1977، وأدار مجلّة المعهد بين 1977 و1999. كما صدرت له مؤلّفات كثيرة عن الأدب التّونسيّ.