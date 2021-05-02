كوفيد 19: جائحة تحت المجهر، موضوع معرض علمي مفتوح بمدينة العلوم بتونس يقدم اخر المستجدات العلمية حول الفيروس

تنظم مدينة العلوم بتونس معرضا علميا تحسيسيا مفتوحا حول "كوفيد 19: جائحة تحت المجهر" يهدف الى تمكين العموم من مواكبة آخر المستجدات العلمية حول فيروس كورونا والتوعية حول الجائحة بطريقة علمية بسيطة وتفاعلية.ويتضمن هذا المعرض الذي كان انطلق يوم 17 افريل المنقضي ويتواصل الى ما بعد عيد الفطر، وحدات تفاعلية ومجسمات حول فيروس كورونا وأشرطة وثائقية تحسيسية، وفق ما أكدته رئيس مصلحة فضاء المعارض المؤقتة بمدينة العلوم بتونس، درة ماشطة.وأوضحت ماشطة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه التظاهرة العلمية تشمل 4 محاور، يهم المحور الاول منها التعريف بعالم الفيروسات عبر عرض مجسمات كبيرة لفيروس كورونا تصل الى 10 مليون مرة أكبر من حجمه، الى جانب التعريف بالتركيبة الجينية والبروتينات للفيروس.ولفتت الى أن المحور الثاني يتمثل في تفسير كيفية دخول الفيروس للجسم وطريقة تكاثره وأهم الاعراض، فيما يتعلق المحور الثالث بطرح طرق العدوى والوقاية.ويقدم المعرض في محوره الرابع التحاليل التي تكشف الاصابة بالفيروس وهي التحليل المخبري "ار تي- بي سي ار" والتحاليل السريعة، الى جانب التطرق الى السلالات المتحورة وطفرات التركيبة الجينية واللقاحات وتقنياتها.وأشارت الى أن المعرض مفتوح للعموم ولجميع الشرائح العمرية،وقد شهد منذ انطلاقه زيارة عديد العائلات وأبنائهم.