صفاقس : اللجنة الجهوية للامن تتخذ جملة من القرارات من أبرزها استغلال توسعة طاقة الايواء بالمستشفى الميداني العسكري الجديد بطينة (والي صفاقس)

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سيتم خلال الساعات القادمة نقل 35 مريضا مقيما بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الى المستشفى الميداني العسكري بطينة، وذلك من اجل مزيد تحسين الرعاية الصحية للحاملين لفيروس "كورونا" واستغلال توسعة طاقة الإيواء بالمستشفى الميداني العسكري وتخفيف الضغط على استغلال الأوكسيجين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر تحسّبا لكل طارئ ناجم عن نقص كميات الاكسجين به، وفق ما أفاد به والي صفاقس ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها، انيس الوسلاتي، في تصريح اعلامي أدلى به اليوم السبت، عقب اجتماع اللجنة الجهوية للامن.وبخصوص التزوّد بالأوكسيجين، ذكر الوسلاتي، انه قد تم في الساعة الثامنة من صباح اليوم تزويد المستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة بالكميات المطلوبة منه كما تم تزويد المركز الوطني لمعالجة كوفيد + بالمستشفى الميداني العسكري بطينة بهذه المادة الحيوية في علاج المصابين بفيروس "كورونا".واضاف والي صفاقس قوله إنه من اجل استغلال المركز الوطني لمعالجة كوفيد+ بالمستشفى الميداني العسكري وتعديل توزيع المرضى حسب الكمّيات المتوفّرة من الأوكسيجين بكل من المستشفى الجامعي الهادي شاكر والمستشفى الميداني العسكري الذي تتوفر به كميات كبيرة من الاكسجين وطاقة ايواء تصل الى 156 سريرا، أقرّت اللجنة مزيد تدعيم المستشفى الميداني العسكري بالموارد المادية والبشرية ومواصلة استغلال مكثّفات الأوكسيجين المتوفرة لتخفيف الضغط على المخزون واستغلال تجهيزات "سوباب" لترشيد استهلاك الأوكسيجين.يشار الى ان الجهات الصحّية بولاية صفاقس، قامت خلال الليلتين الماضيتين بعمليتين مماثلتين في نقل المرضى المقيمين بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الى المستشفى الميداني العسكري بطينة وقد شملت العملية الأولى نقل 33 مريضا والثانية 15 مريضا.