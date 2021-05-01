الرابطة الثانية - نادي حمام الانف يتوج بالبطولة

وات - توج نادي حمام الانف ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على امل حمام سوسة بالركلات الترجيحية (4-3) اليوم السبت بملعب المنزه في لقاء فاصل من اجل تحديد بطل الموسم.
وكانت المباراة انتهت بالتعادل (0-0) في وقتها الاصلي.
وكان الفريقان ضمنا صعودهما الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلة الصعود للرابطة الثانية.
وكانت المباراة انتهت بالتعادل (0-0) في وقتها الاصلي.
وكان الفريقان ضمنا صعودهما الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلة الصعود للرابطة الثانية.
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