الرابطة الثانية - نادي حمام الانف يتوج بالبطولة

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توج نادي حمام الانف ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على امل حمام سوسة بالركلات الترجيحية (4-3) اليوم السبت بملعب المنزه في لقاء فاصل من اجل تحديد بطل الموسم.وكانت المباراة انتهت بالتعادل (0-0) في وقتها الاصلي.وكان الفريقان ضمنا صعودهما الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرحلة الصعود للرابطة الثانية.