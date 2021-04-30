الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 30 أفريل 2021

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نابل: تسجيل حالتي وفاة و167 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

جندوبة: اقسام "الكوفيد 19" تسجل رقما قياسيا في عدد المقيمين



الكاف: تسجيل 4 حالات وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، في تحيينها الدوري حول الوضع الوبائي الصادر مساء أمس الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 600 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.وأسفرت التحاليل المخبرية المجراة والبالغ عددها 475 تحليلا، عن رصد 167 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 18938 إصابة.وارتفع بذلك، عدد الإصابات النشيطة التي لاتزال حاملة للفيروس، إلى 1372 حالة، من بينها 148 حالة تخضع للرعاية الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.في المقابل، تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، رفع العزل الصحي عن 83 حالة، ليبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 16676 حالةوتعود حالتي الوفاة الأخيرتين، لرجل يبلغ من العمر 69 سنة أصيل معتمدية الحمامات، وامرأة أصيلة معتمدية بني خلاد لم يتجاوز عمرها 47 سنة.بلغ عدد المقيمين بأقسام "الكوفيد" بمستشفيات جندوبة الى غاية اول امس الاربعاء ولأول مرة منذ بداية الجائحة بالجهة في 12 افريل من السنة المنقضية، 68 مصابا بفيروس "الكورونا" المستجد، وهو رقم يصفه أطباء بقطاع الصحة العمومية ب"القياسي" و"يفوق طاقة الاستيعاب بكثير".وسجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة 30 إصابة ووفاة جديدة بعد رفع أكثر من 200 عينة واخضاعها للتحاليل المخبرية.وبعدد الإصابات الجديدة يرتفع اجمالي الاصابات المسجلة ونذ بداية الجائحة الى أكثر من 3740 إصابة، وبلغ اجمالي الوفيات بالجهة ولذات الفترة 214 شخصا، 09 منهم توفوا خارج ارض الوطن.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، عن تسجيل 4 وفيات و77 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 185 عينة رفعت بتاريخ 28 أفريل الجاري.وارتفع بذلك، وفق نفس التحيين، عدد الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 234 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7038 إصابة، منها 5725 حالة تعافي.في المقابل، أظهر التحيين تراجعا في عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 82 شخصا، منهم 09 في أقسام الانعاش، فيما يقدر عدد الخاضعين للحجر الصحي بـ687 شخصا.وبخصوص حملة التلقيح، أفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، بأنه تم إلى غاية يوم الأمس الخميس، تلقيح 10171 شخصا.ودعا، في هذا الصدد كافة أهالي الجهة إلى التسجيل بكثافة في برنامج التلقيح والالتزام بتطبيق البرتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على صحتهم وعلى سلامة الجميع من انتشار الوباء في الجهة، مشيرا الى "الضغط الكبير" الذي شهدته مستشفيات الولاية خلال الـ10 أيام الاخيرة، خاصة على آلات التنفس بالاكسجين بسب ما وصفه بـ"الارتفاع الخطير لعدد الاصابات بكوفيد-19 ".