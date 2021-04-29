   Warda - بيسئلوني  

رابطة حقوق الانسان تدين "اقتحام" قوات الامن لمقهى في صفاقس مفتوح للمفطرين في رمضان

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 12:56 قراءة: 0 د, 23 ث
أصدرت الاربعاء 28 أفريل، الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع صفاقس بيانا عبّرت فيه عن ادانتها لما وصفته اقتحام احدى الفرق الأمنية لأحد المقاهي بالجهة المفتوح نهارا للمفطرين.

واتهمت الرابطة الفرقة الأمنية بالتشهير بالمفرطين وتقديم "دروس دينية لهم على الطريقة البوليسية وفق نص البيان" مضيفة بأن الأعوان تجّموا على صاحب المقهى وتسببت له في اضرار بليغة.


وأدانت الرابطة ما وصفته السلوك الفاشي للأمنيين داعية النيابة العمومية الي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الأعوان المعنيين.




Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 224959

Fathi  (Tunisia)  |Jeudi 29 Avril 2021 à 13h 23m |           
LTDH .....AVEUGLE .....LES EXECUTIONS DE SISSI .....NORMAL ....MEME POUR DE VEILLARDS DE 80 ANS.....ET POUR CET INCIDENT ELLE FAIT DU ......FEU ......POUR DES GENS QUI RESPECTENT PAS LES AUTRES.......

Naimou  (France)  |Jeudi 29 Avril 2021 à 13h 21m |           
Bravo la police. La Tunisie est un pays musulman il faut respecter la plus grande majorité de nos COMPATRIOTES.MOIS DE 10ق LA POPULATION NON PRATIQUANTS VEULENT IMPOSER LEURS PRATIQUES

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 29 Avril 2021 à 12h 48m |           
ما وصّل تونس للحالة المزرية و كثرت الجريمة كان من منظمة حقوق الإنسان. نحن في دولة مسلمة يحبّ يفطر يروّح الدارو.

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 29 Avril 2021 à 12h 29m |           

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 29 Avril 2021 à 12h 22m |           
ينجم الواحد يكون كلب بني كلب و صهيوني و حيوان لكن ما دام حيا تكون له بعض الأحاسيس فيعرف ان الإنسان كائن له أحاسيس حينما يغتصب ،يهجر و يقتل فيدين ذالك .هذا ما نجده عند المنظمات الدولية أما في تونس فالأمر أكثر من أن يوصف



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