رابطة حقوق الانسان تدين "اقتحام" قوات الامن لمقهى في صفاقس مفتوح للمفطرين في رمضان

أصدرت الاربعاء 28 أفريل، الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع صفاقس بيانا عبّرت فيه عن ادانتها لما وصفته اقتحام احدى الفرق الأمنية لأحد المقاهي بالجهة المفتوح نهارا للمفطرين.واتهمت الرابطة الفرقة الأمنية بالتشهير بالمفرطين وتقديم "دروس دينية لهم على الطريقة البوليسية وفق نص البيان" مضيفة بأن الأعوان تجّموا على صاحب المقهى وتسببت له في اضرار بليغة.وأدانت الرابطة ما وصفته السلوك الفاشي للأمنيين داعية النيابة العمومية الي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الأعوان المعنيين.