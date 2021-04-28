عادل السليمي: المنتخب التونسي سيسعى جاهدا للفوز بكأس العرب قطر2021

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أكد عادل السليمي المدرب المساعد للمنتخب الوطني أنّ المنتخب التونسي سيكون متراهنا جديا على كأس العرب للأمم فيفا قطر 2021، وسيسعى جاهدا للفوز باللقب، قائلا في ذلك "الهدف الأول هو الفوز بالبطولة".وأوضح المدرب المساعد للمنتخب الوطني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأربعاء، أنّ حظوظ نسور قرطاج وافرة لريادة المجموعة الثانية التي تضم الى جانب المنتخب التونسي منتخبات الامارات وسوريا والفائز بين موريتانيا واليمن، واصفا قرعة المجموعة بالمتوازنة مقارنة بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق قوية على غرار الجزائر ومصر.وبيّن السليمي أنّ جاهزية الرصيد البشري للمنتخب الوطني سيكون لها دور كبير في الذهاب بعيدا في البطولة والفوز بها، مشيرا الى أنّ كل لقاء يخوضه المنتخب سيكون له خصوصيات وحسابات، سواء كان في دور المجموعات أو في الأدوار الاقصائية انطلاقا من الدور ربع النهائي.وأفاد أنّ بطولة كأس العرب للأمم فيفا قطر 2021 مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي، في قادم الفترات، باعتبارها تتزامن مع نهاية مشوار تصفيات كأس العالم، وقبل بداية مشوار موعد نهائيات كأس افريقيا للأمم الكاميرون 2022.وعبّر المدرب المساعد للمنتخب الوطني عن أمله بأن يكون تنظيم كأس العرب للأمم بصفة دورية حتى وان كان كل 4 سنوات، وأن لا يكون استثنائيا، في اشارة الى كون الحدث الرياضي المشار اليه يأتي ضمن الاستعدادات التنظيمية لقطر لاحتضان كأس العالم 2022.ووضعت عملية القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الامارات وسوريا والمتاهل من موريتانيا و اليمنيذكر أنّ كأس العرب للأمم انطلقت أولى نسخها في لبنان سنة 1963 بمشاركة 5 منتخبات وفق نظام البطولة، وقد أحرز المنتخب الوطني التونسي لقب تلك النسخةواقيمت حتى الآن 9 نسخ من المسابقة بصفة غير دورية وغير منتظمة بين سنوات 1963 و 2012، ويعد المنتخب العراقي أكثر المنتخبات العربية فوزا باللقب بـ 4 ألقاب، يليه المنتخب السعودي بـ 2 ألقاب، فمنتخبات تونس ومصر و المغرب بلقب وحيد.وكانت السعودية نظمت نظمت دورة 2012، وقد فاز بها المنتخب المغربي اثر تغلبه في النهائي على المنتخب الليبي بركلات الترجيح 3 - 1، بعد ان انتهى اللقاء بنتيجة التعادل 1 - 1 .