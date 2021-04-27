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البطولة الافريقية للكرة الطائرة - الترجي الرياضي يتوّج بلقبه الخامس

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 16:04 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - أحرز الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، لقب بطولة افريقيا للأندية البطلة في الكرة الطائرة للمرة الخامسة في تاريخه، اثر فوزه في الدور النهائي على فريق الزمالك المصري بنتيجة 3 - 0 بقاعة سيدي بوسعيد.

وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء على النحو التالي: 25 - 20 ، 25 - 23، 25 - 10.


وبهذا التتويج ضمن الترجي الرياضي المشاركة في مونديال الاندية المقرر موفى السنة الحالية.

وكان الترجي الرياضي التونسي توّج بالبطولة الافريقية للأندية البطلة سنوات 1994، 1998، 2000، 2014.
ويذكر ان الترجي الرياضي كان توج هذا الموسم بثنائي البطولة والكاس.




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