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عضو اللجنة العلمية: الشخص الذي أصيب بكورونا ولم تظهر عليه أعراض وتلقى التلقيح للمرة الأولى يعتبر اللقاح بمثابة جرعة ثانية له

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 10:01 قراءة: 0 د, 39 ث
وات - أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمين سليم اليوم الثلاثاء أن "الشخص الذي أصيب بكورونا ولم تظهر عليه أعراض يعتبر تلقيه للقاح ضد الفيروس للمرة الأولى بمثابة جرعة ثانية له" حسب تقديره

وأبرز أمين سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الاصابة بالفيروس مكنته من اكتساب مناعة والتلقيح ساهم في تقويتها لافتا في هذا الخصوص الى أنه يمكنه مواصلة تلقيه جرعات التلقيح اللازمة والتقيد بالبروتوكول الصحي لاسيما وأنه لم يتفطن الى الاصابة


وأشار عضو اللجنة العلمية الى أن بعض مصنعي اللقاحات قد أوصوا بضرورة تلقي جرعة ثالثة بعد 6 أشهر ورابعة بعد عام

يذكر أن عدد الملقحين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في 13 مارس الماضي والى غاية 25 أفريل الجاري بلغ 320009 شخصا يتوزعون الى 254096 شخصا تلقى الجرعة الأولى و 65913 ملقحا تلقى الجرعة الثانية


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