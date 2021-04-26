المشيشي يُعطي إشارة إنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي

أعطى اليوم الإثنين 26 أفريل 2021 رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية السيد "هشام مشيشي" إشارة إنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لفائدة إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية، بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني ومقر إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس.ويندرج إجراء التلاقيح لفائدة قوات الأمن الداخلي ضمن الأولويات التي تم ضبطها في إطار الإستراتيجية الوطنية للتلقيح وذلك بهدف الحفاظ على جاهزية المؤسسة الأمنية وحماية الأعوان والإطارات من العدوى.وقد ألقى رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالمناسبة كلمة أكّد فيها على أنه تم تخصيص حوالي 40 ألف جرعة تلقيح لفائدة وزارة الداخلية لتلقيح حوالي 20 ألف من أفراد وحدات قوات الامن الداخلي (على مرحلتين) في انتظار تمكين الوزارة من كميات إضافية، مؤكدا وأنه يجري حاليا تنظيم عمليات التلقيح على المستوى الجهوي على أن ينطلق ذلك في غضون الأيام القادمة، ليختتم كلمته بالتوجه بالشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بوزارة الداخلية، مثمنا ما يبذلونه من مجهودات للتوقي من تفشي فيروس كورونا.