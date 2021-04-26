سيدي بوزيد: انطلاق موسم جني الغلال الصيفية وسط تعطّل في عمليات التصدير

وات -

انطلق منذ أكثر من أسبوع موسم جني الغلال الصيفية بولاية سيدي بوزيد وخاصة الخوخ البدري الذي يقدر إنتاجه بأكثر من 17 طنا منها 15 طن سقوية، حسب ما أكدته، اليوم الاثنين، رئيس دائرة الإرشاد الفلاحي والإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مفيدة قادري.وأضافت قادري، في تصريح لـ"وات"، انه تم جني حوالي 40 بالمائة من النكتارين الذي يقدر إنتاجه ب1102 طن، ومن المنتظر أن ينطلق خلال منتصف شهر ماي القادم موسم جني المشمش البدري، والفصلي، والعوينة، واللوز الأخضر.ولفتت إلى ان موسم تصدير الغلال خاصة الى الجزائر وليبيا وعدد من الدول الأخرى يشهد تعثرا حيث لم يتم تسجيل أية عمليات تصدير رسمية ما عدا بعض المبادرات الخاصة لتجار من القطر الليبي قاموا بشراء كميات من الغلال من معتمدية الرقاب.ويقدر إنتاج المشمش البدري في ولاية سيدي بوزيد بـ954 طنا، والمشمش الفصلي بـ1419 طنا، واللوز الأخضر بـ35076 طنا، والعوينة بـ1242 طن والخوخ الفصلي بـ1847 طن.