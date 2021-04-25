المنستير: تنفيذ مشاريع البنية التحتية بلغ مرحلة متقدمة وستكون جاهزة في العودة المدرسية القادمة

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قال المدير العام للمركز الوطني للصيانة التابع لوزارة التربية سالم الحرشاني على هامش إشرافه الجمعة الفارط على جلسة عمل اللجنة الفنية بالمركز الجهوي للصيانة بالمنستير، ان مشاريع البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالولاية بلغت مرحلة متقدمة وستكون جميعها جاهزة مع العودة المدرسية القادمة 2021 / 2022وبين إنّ نسق تقدم تنفيذ المشاريع، التى قدرت كلفتها الجملية على مستوى الولاية المنستير باكثر من 8 مليون دينار، "سريع"، وأنه تم التركيز خاصة على قاعات التدريس والمجموعات الصحية والعناية بالمبيتات التلمذيةواشار الى وجود بعض الإشكاليات التى يقع حلها بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية والمرتبطة خاصة بتزامن تنفيذ الأشغال مع الدراسة او بطء الانجاز من طرف المقاول، واكد أنّ جميع المراكز الجهوية للصيانة بصدد العمل بنسق حثيث لتكون جميع المؤسسات التربية جاهزة مع افتتاح السنة الدراسية القادمةومن جهته أفاد رئيس المركز الجهوي للصيانة عبد الرحيم رمضان أنّ نسبة تنفيذ مشاريع صيانة وتوسعة 25 مؤسسة تربوية بمختلف معتمديات الولاية تراوحت بين 60 في المائة و100 في المائة، وان من بين الإحداثات بناء المدرسة الابتدائية الحيّ السادس بكلفة 600 ألف دينار، وقد تقدمت الاشغال بها بنسبة 55 في المائة، وينتظر أن تكون جاهزة مع العودة المدرسية، وبلغ انجاز مطعمين نسبة 70 في المائة باعتماد قدره 630 ألف دينار.وكان مكتب منظمة اليونيسيف بتونس وفي إطار برنامج شراكة مع وزارة التربية نفذ 6 تدخلات صيانة للمجموعات الصحية ب06 مدارس ابتدائية بالعثامنة بمعتمدية بني حسان، والمليشات، وأولاد العرضاوي والعلالشة بمعتمدية زرمدين، وببنبلة وبالمكنين وهي تدخلات من مجموع 26 تدخلا لتعهد المؤسسات التربوية وصيانتها بتمويل من رجال الأعمال، والمجتمع المدني، وبنك خاص واليونيسيف، وايضا من قبل عدد من المواطنين.