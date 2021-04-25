الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 25 أفريل 2021

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صفاقس: تراجع طفيف في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية

منوبة: تسجيل 05 حالات وفاة و227 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية تراجعا طفيفا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" حيث أحصت 6 وفيات بعد أن كانت سجلت 13 حالة وفاة و8 وفيات و9 وفيات تباعا في الأيام الثلاثة الماضية.ومقابل هذا المنحى التنازلي النسبي لأعداد الوفيات، رصدت الجهة بحسب البلاغ الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الأحد، عددا مرتفعا من الحالات الإيجابية، حيث سجلت 284 حالة إصابة جديدة بالوباء على مجموع 866 تحليلا منجزا بتاريخ أمس السبت.ولا تزال مؤشرات الإيواء الطبي مرتفعة وتشارف على إشغال الطاقة القصوى لأسرة الإنعاش والأكسيجين الموجودة في المؤسسات الاستشفائية بالجهة، حيث يقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 35 مصابا وبأقسام "كوفيد +" 206 مصابين وبالمصحات الخاصة 95 مصابا.وبلغ إلى حد الآن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء 843 حالة وفاة والعدد الجملي للحالات الإيجابية 30845 حالة والعدد الجملي للمتعافين 26745 شخصا، في حين فاق العدد الجملي للتحاليل المنجزة 109 ألاف تحليل.سجّلت ولاية منوبة خلال يومي الجمعة والسبت، 05 حالات وفاة جديدة لنساء من معتمديات الجديدة والبطان والمرناقية، توفيت احداهن بمنزلها، ليرتفع عدد الوفيات الجملي بعد التحيين مع البلديات الى 391 حالة منذ انتشار الجائحة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر الميساوي ل(وات).كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة 227 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى 1046 حالة، تخضع 15 حالة منهم حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة، مع تسجيل 204 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 9285 حالة من جملة 10716 اصابة منذ انتشار الجائحة.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (306 حالات)، ومعتمدية طبربة (238 حالة) والمرناقية والجديدة (134 حالة) لكل منهما، ودوار هيشر (126 حالة)، ووادي الليل (92 حالة)، وبرج العامري (11 حالة ) والبطان( 05 حالات ).واكدت المديرة الجهوية للصحة ان التركيز حاليا على تقصي ومتابعة محيط ال06 حالات الحاملين لسلالة جديدة من الفيروس التي لم تكتشف بعد والتي تم التفطن اليها بمخبر معهد القصاب، فضلا عن الاصابات بالسلالة البريطانية البالغة 13 حالة مؤكدة و11 حالة اشتباه بالاصابة.