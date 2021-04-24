أنا يقظ" ترصد اخلالات في تطبيق الاستراتجية الوطنية للتلقيح ضد "كورونا" من بينها عدم تلقي العديد من الأشخاص ذوي الأحقية، التلقيح

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رصدت منظمة "أنا يقظ"، خلال متابعتها لمدى احترام تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، عديد الاخلالات تتمثل بالخصوص في عدم استدعاء العديد من الأشخاص ذوي الأحقيّة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي التلقيح ضد كوفيد 19.واستنكرت "أنا يقظ" في بيان لها نشرته السبت، تواصل عدم احترام مبدأ الأولوية في التلقيح، إذ لم يتلق بعد العديد من الأشخاص المنتمين للفئة ذات الأولوية الأولى والبالغين من العمر أكثر من 75 سنة التلقيح المضاد لكورونا بالرغم من تسجيلهم في منظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد الفيروس منذ أشهر، مقابل تسخير الدولة لـ100 ألف جرعة لتلقيح القوات العسكرية والأمنية دون اعتبار للترتيب المحدد بالإستراتيجية الوطنية.كما ورد على المنظمة، حسب البيان، عديد التشكيات حول عدم تمكن المواطنين من الاتصال بالرقم الأخضر 80102021 الموضوع على ذمتهم للاستفسار على منصة "ايفاكس".ودعت المنظمة في ذات البيان، وزارة الصحة إلى التثبت من نجاعة منظومة التلقيح " ايفاكس" والتفاعل ايجابيا مع تشكيات وتساؤلات المواطنين وتسخير مجهودات مختلف الوزارات في تنفيذ ومتابعة ذلك.وطالبت "أنا يقظ" الوزارة بإعلام المواطنين بتطورات عملية التلقيح من حيث الفئات ذات الأولوية، داعية إلى مزيد تكريس الشفافية واحترام مبدأ الأولويّة تعزيزاً لثقة المواطنين في عملية التسجيل والتلقيح.يشار الى أن اجمالي المطعمين باللقاح بلغ 293073 شخصا منذ بدء حملة التلقيح في 13 مارس المنقضي، فيما بلغ اجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 57096.يذكر أن عدد المسجلين بالمنصة الالكترونية www.evax.tn فاق الى حدود منتصف نهار اليوم مليون و287 ألف و 602 شخصا.