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البطولة الافريقية للاندية للكرة الطائرة - الترجي الرياضي يكمل عقد المربع الذهبي

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 17:54 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - اكمل الترجي الرياضي عقد الاندية المتاهلة الى الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية للاندية للكرة الطائرة بتغلبه على نادي الخدمات العامة الكيني 3-صفر (25-12 و25-22 و25-9) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة في اطار الدور ربع النهائي.

وكان الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية الاولمبي القليبي ضمن بدوره ترشحه الى الدور نصف النهائي بتغلبه على ميناء دوالا الكاميروني 3-صفر (25-23 و25-21 و25-18).


كما تاهل الى الدور قبل الاخير الزمالك المصري بفوزه على الموانئ الكيني 3-1 والسويحلي الليبي بتفوقه نيمو ستار الاوغندي 3-صفر.

وفي الدور نصف النهائي المقرر يوم الاحد المقبل، سيتبارى الزمالك مع السويحلي من جهة والاولمبي القليبي مع الترجي الرياضي من جهة اخرى.
يذكر ان الفريق الذي سيتوج باللقب القاري سيضمن تاهله الى مونديال الاندية المقرر خلال شهر ديسمبر المقبل.

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