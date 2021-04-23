صفاقس: سفير اليابان بتونس يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في إزالة التلوث وتحسين الوضع البيئي بالساحل الجنوبي لمدينة صفاقس

وات -

أكد سفير اليابان في تونس "شينسوكي شيميزو" استعداد بلاده لبحث صيغة للمساهمة في تقدم مشروع "تبرورة" من خلال تحسين الوضعية البيئية للسواحل الجنوبية لمدينة صفاقس التي هي موضوع دراسة تنكّب عليها حاليا شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس (تبرورة) في إطار تدعيم مقومات وشروط نجاح المرحلة الثانية من المشروع الخاصة بالتهيئة العمرانية والسياحية.وأوضح السفير الياباني، في تصريح لـ"وات"، خلال زيارة أداها اليوم الجمعة إلى مقر شركة "تبرورة"، أن منطقة الساحل الجنوبي ستكون مشمولة بالتزويد بالماء من محطة تحلية مياه البحر التي تنجز بمنطقة قرقور (18 كيلومترا جنوب مدينة صفاقس) بتمويل من اليابان في شكل قرض بحوالي 800 مليون دينار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) يقع استرجاعه على مدى 25 سنة بكلفة مالية ومساهمة من ميزانية الدولة التونسية بقيمة 130 مليون دينار.واعتبر أن المساهمة في إزالة التلوث من منطقة الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس، وتحسين وضعها البيئي يندرج ضمن مواصلة الجهود المبذولة من دولة اليابان في هذه المنطقة، وفق قوله.كما أعرب شينسوكي شيميزو عن إعجابه بما أُنجز من أعمال ضخمة في المرحلة الأولى من مشروع "تبرورة" الخاصة بإزالة التلوث واستصلاح الشواطئ، فضلا عن المقومات الطبيعية المميزة ولا سيما المناخ وجمال البحر والموقع.وزار السفير المنتزه الحضري بمنطقة المشروع الذي أقيم فوق كوم الفوسفوجيبس، وتابع بمقر الشركة عرضا عن مراحل المشروع وأهدافه وما وفرته أشغال المرحلة الأولى من مخزون عقاري كبير يقدر بـ420 هكتارا على الشريط الساحلي.واستعرض الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس (تبرورة)، وسيم الزواري، وفريق الإطارات العامل بالمؤسسة بالمناسبة الآفاق المستقبلية للمشروع الرامي إلى تحويل مدينة صفاقس إلى حاضرة متوسطية ذكية وقطب عمراني وسياحي يشتمل على 66 هكتارا من المساحات الخضراء ومؤسسات فندقية بطاقة 13 ألف سرير.كما تم استعراض الأشغال والبرامج والجهود المبذولة حاليا في إطار تدعيم جاذبية المشروع ومنها محطة النقل متعدّد الأنماط، وربط منطقة تبرورة بالمدينة العتيقة ومنطقة باب البحر، وأشغال طريق المدخل الشمالي الجنوبي التي تمر من وسط الموقع وتتواصل حاليا بنسق حثيث.من جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، رضا الفراتي، الذي كان مرافقا للسفير الياباني في الزيارة أن الغرفة تعمل على التسويق للمشاريع الكبرى في صفاقس، وتحسين مناخ الأعمال، وجلب المستثمرين وتدعيم الجاذبية الاستثمارية للجهة.وقال إن "استعداد السفير الياباني لبحث صيغة لإزالة التلوث من الساحل الجنوبي يعدا أمرا إيجابيا للغاية بما من شأنه أن يحسن في جاذبية الجهة للاستثمار".وزار سفير اليابان مؤسسة "تلنات" التي كانت أطلقت في عيد الاستقلال القمر الصناعي "تحدي 1"، وكان زار أمس الخميس كلا من جمعية "دار الأمل" لمقاومة السرطان التي سبق لليابان وان ساعدتها بجهاز رقمي للكشف عن سرطان الثدي، وقرية الأطفال "اس او اس" محرس التي أهدتها حافلة جديدة بكلفة مالية تقدر بحوالي 173 ألف دينار ستستغل لتنقلات الأطفال في الدراسة وأنشطتهم الثفاقية والترفيهية.