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الاتفاق على دعوة مندوبيات التربية ومديري الإعداديات والمعاهد على تمكين أساتذة التاسعة أساسي والبكالوريا الراغبين من تأمين الدروس بداية من 26 أفريل الجاري

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 08:02 قراءة: 0 د, 54 ث
وات - تم الاتفاق اليوم الخميس، خلال جلسة عمل اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، على دعوة المندوبيات الجهوية للتربية ومديري المدارس الإعدادية والمعاهد إلى تمكين الراغبين من الأساتذة، من تأمين دروس لفائدة تلاميذهم في أقسام الباكالوريا والتاسعة أساسي بداية من 26 أفريل عوضا عن 30 أفريل الجاري قصد إنهاء أو التعمق في بعض المسائل والمحاور الخاصة بالامتحانات الوطنية.

وتم الاتفاق، على هذه الدعوة، مع التأكيد على ضرورة تأمين أقصى شروط السلامة في علاقة بانتشار فيروس كرونا، خلال جلسة العمل التي خصصت لتدارس الآليات الكفيلة بانجاح الموسم الدراسي وإجراء الامتحانات، بين وزارة التربية والشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتشاور مع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد -19


وأكدت وزارة التربية، أن قرار استئناف التدريس بداية من يوم 26 أفريل لأقسام التاسعة اساسي والباكالوريا يبقى اختياريا من طرف المدرسين، مشيرة إلى ضرورة التقيد بشروط التوقي من كوفيد _19 خلال تطبيقه.

جدير بالذكر أن مدة تطبيق هذه العودة الجزئية للتدريس بالنسبة للتاسعة أساسي والباكالوريا ستكون مقتصرة على 5 أيام الى غاية 30 أفريل موعد انتهاء تطبيق تعليق الدروس الذي فرضته السلطات منذ 18 أفريل في اطار حزمة من الاجراءات الهادفة الى تطويق انتشار كورونا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224620

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 22h 13m |           
نظفوا الأقسام موش معقول قاعات مسخة ضاربها العنكبوت عندها سنوات



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