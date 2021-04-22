رئيس الحكومة يأذن بتوفير طائرة عسكرية مجهزة بمعدات طبية لتأمين عودة رئيس النادي الصفاقسي من عاصمة بنين

وات - أفاد مصدر من رئاسة الحكومة، يوم الخميس، بأن رئيس الحكومة، هشام المشيشي أذن بتوفير طائرة عسكرية مجهّزة بمعدات طبية، لتأمين عودة رئيس النادي الرياضي الصفاقسي، المنصف خماخم، من جمهورية بِنين، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أجبرته على الدخول إلى إحدى المصحات الخاصة.



وكان المنصف خماخم تخلّف عن رحلة عودة وفد النادي الرياضي الصفاقسي من عاصمة بنين، بورتو نوفو، حيث واجه فريق عاصمة الجنوب يوم الاربعاء ساليتاس البوركيني لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم وفاز عليه بثنائية نظيفة ليضمن بطاقة عبوره إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.



