الCTN: المسافرون الى جنوة مطالبون بالاستظهار بتحليل RT-PCR سلبي

افادت الشركة التونسية للملاحة، الثلاثاء، انه تبعا للقرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات الايطالية في 19 افريل 2021 حول التوقي من انتشار جاءحة كورونا يتعين على كل المسافرين القاصدين ميناء جنوة الاستظهار بتحليل مخبري RT-PCR سلبي لم يمض عليه اكثر من 48 ساعة عند الوصول الى ميناء جنوة.



كما تجدد الشركة التونسية للملاحة استعدادها لتقديم احسن الخدمات لحرفائها على متن سفنها "قرطاج" و "تانيب" و تدعو كافة المسافرين الى وجوب الالتزام بالبروتوكول الصحي ضمانا لسلامتهم.





