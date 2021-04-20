الهاشمي الوزير: من المبرمج فتح مراكز تلقيح ضد كوفيد-19 خلال الأسبوع الجاري ليصل إجمالي عددها الى 39 مركزا

وات -

سيتم خلال الأسبوع الجاري، الترفيع في عدد مراكز التلقيح ضد فيروس كورنا المستجد إلى حدود 39 مركزا بالإضافة إلى تسخير فرق تطعيم متنقلة لتلقيح المسنين بالمناطق النائية بعد أن تم تخصيص فرق مماثلة لتأمين تلقيح نزلاء السجون ودور رعاية المسنين، وفق ما أفاد به رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد- 19، مدير معهد باستور، الهاشمي الوزير.وأكد رئيس الحملة، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم فتح مزيد من مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، حسب طلبات التلقيح وتوفر كميات اللقاحات، ليصل اجمالي عددها إلى 39 مركزا في نهاية هذا الأسبوع.وأفاد أنه يتم التنسيق مع المصالح الجهوية لتكوين فرق متنقلة لتلقيح الأشخاص في المناطق النائية التي يصعب على أصحابها التنقل بعد أن تم تسخير فرق متنقلة للتطعيم ضد كوفيد-19 في عدد من مؤسسات رعاية المسنين والسجون.وأشار في سياق متصل إلى بعض الإشكاليات التي تشهدها مراكز التلقيح منها أساسا الاكتظاظ وحالات التغيب التي تراجعت مع تقدم الحملة الوطنية للتلقيح التي دخلت يومها التاسع والثلاثين موضّحا أنه بإمكان الأشخاص المتغيبين تأجيل موعد التلقيح.يشار إلى أنه تم فتح 34 مركز تلقيح منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس المنقضي والى حدود أمس.يذكر أن عدد الملقحين في اليوم 38 من الحملة الوطنية للتلقيح بلغ 239398 شخصا.