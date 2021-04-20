البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج الدور النهائي

وات -

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، ان مقابلات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية سيقام حسب البرنامج التالي:في قاعة المنستير - س 13الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضيةفي قاعة الزهراء - س 13الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيريالخميس 29 افريل - المباراة الفاصلةفي قاعة المنستير - س 13الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية