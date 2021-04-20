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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج الدور النهائي

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 15:13 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، ان مقابلات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية سيقام حسب البرنامج التالي:

الاحد 25 افريل - الذهاب
في قاعة المنستير - س 13

الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية


الثلاثاء 27 افريل - الاياب
في قاعة الزهراء - س 13
الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيري
الخميس 29 افريل - المباراة الفاصلة
في قاعة المنستير - س 13
الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية

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