كاس الكونفدرالية الافريقية - ممنوع التعثر على النادي الصفاقسي والنجم الساحلي

وات -

سيكون النادي الصفاقسي والنجم الساحلي امام حتمية العودة بنتيجة ايجابية خلال تنقلهما الى بورتو نوفو عاصمة البينين حيث سيلاقي الاول ساليتاس البوركيني من جهة ومدينة تياس السنغالية على بعد 70 كلم من العاصمة داكار اين سيواجه الثاني جاراف من جهة اخرى وذلك يوم الاربعاء على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس لحساب الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.ويتصدر جاراف السنغالي المجموعة برصيد 7 نقاط امام النادي الصفاقسي ب6 نقاط والنجم الساحلي ب5 نقاط فيما يتذيل ساليتاس البوركيني الترتيب ب3 نقاط. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.ومنذ انتصارهما في الجولة الافتتاحية، عجز ممثلا كرة القدم التونسية عن تحقيق الفوز اذ اكتفى النادي الصفاقسي بثلاثة تعادلات متتالية في حين انقاد النجم الساحلي الى هزيمة مقابل تعادلين. ولعل ما ساهم اكثر في تازم وضع الفريقين في سباق التاهل الى دور الثمانية تبادلهما التعادل ذهابا في رادس صفر-صفر وايابا في الطيب المهيري 2-2 وهو ما استغله جاراف السنغالي الذي تمكن بعد خسارته في الجولة الافتتاحية امام فريق جوهرة الساحل في رادس بثنائية نظيفة من تحقيق عودة قوية بجمعه 7 نقاط كاملة اثر تعادله امام فريق عاصمة الجنوب في داكار وتفوقه ذهابا وايابا على ساليتاس ليفتك طليعة الترتيب.ويدرك النادي الصفاقسي والنجم الساحلي اكثر الفرق الافريقية تتويجا بالمسابقة في الصيغتين القديمة والحديثة باربعة القاب لكل منهما ان نتيجة التعادل على الاقل هي الوحيدة التي تجعل مصيريهما في الترشح بين اقدام لاعبيهم خلال الجولة الختامية المقررة يوم 28 افريل الجاري عند استضافتهما على التوالي جاراف وساليتاس لذلك يتعين عليهما الاستنجاد بخبرتهما الطويلة بمثل هذه المواعيد القارية لتخطي هاتين العقبتين بسلام.وسيكون لسعد الدريدي مدرب النجم الساحلي مدعوا مرة اخرى لاحكام التعامل مع رصيده البشري وتعويض الغيابات المؤثرة التي ستسجلها تشكيلة الفريق ابرزها وجدي كشريدة بسبب العقوبة والثلاثي الجزائري الطيب المزياني وزين الدين بوتمان وحسين بن عيادة الى جانب ياسين العمري لعدم ترسيمهم في القائمة الافريقية بينما سيفتقد مدرب النادي الصفاقسي خوسيه مورسيا الذي لم يتمكن الى حد الان من نيل ثقة الجماهير جهود حارس المرمى ايمن دحمان بداعي الاصابة وعزمي غومة لاسباب تاديبية.وتبدو على الورق مهمة النادي الصفاقسي اسهل نسبيا من النجم الساحلي باعتباره سيواجه ساليتاس البوركيني في البينين نظرا لعدم حصول ملعب واغادوغو على التاهيل القانوني من قبل الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم وهو ما قد يحد من خطورة المنافس ويخفف من درجة حماسة لاعبيه ويجعل المقابلة تدور في اجواء اقل توترا خلافا للنجم الساحلي الذي تنتظره موقعة قوية باعتبار ان جاراف سيحاول استثمار تواجده على ملعبه للخروج بالعلامة الكاملة وحجز تاشيرة عبوره الى الدور ربع النهائي قبل تنقله الصعب الى صفاقس في الجولة الاخيرة.وسيدير مباراة ساليتاس البوركيني والنادي الصفاقسي الحكم الصومالي محمد حسن حاجي بينما سيقود مباراة جاراف السنغالي والنجم الساحلي الحكم فابريسيو دوارتي من الراس الاخضر.