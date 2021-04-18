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الرابطة 2- مرحلة الصعود - فوز الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة

Publié le Dimanche 18 Avril 2021 - 16:04 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - فاز الترجي الجرجيسي على الملعب الصفاقسي 2-0 فيما تغلب امل حمام سوسة على مستقبل قابس 1-0 اليوم الاحد في الجولة الاولى للمجموعة الثانية ضمن مرحلة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

في حمام الانف حسم الترجي الجرجيسي تغلبه منذ الشوط الاول بفضل هدفي حسام الشبلي وهيثم مبارك (44) من ركلة جزاء.
وفي سليمان سجل امين الخلوفي هدف تفوق امل حمام سوسة في الدقيقة 43.


وتجمع الجولة الثانية المقررة الخميس المقبل بين امل حمام سوسة والترجي الجرجيسي وبين الملعب الصفاقسي ومستقبل قابس.

الترتيب ن ل
1 - الترجي الجرجيسي 3 1
2- امل حمام سوسة 3 1
3- مستقبل قابس 0 1
4- الملعب الصفاقسي 0 1

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