الرابطة 2- مرحلة الصعود - فوز الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة

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فاز الترجي الجرجيسي على الملعب الصفاقسي 2-0 فيما تغلب امل حمام سوسة على مستقبل قابس 1-0 اليوم الاحد في الجولة الاولى للمجموعة الثانية ضمن مرحلة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.في حمام الانف حسم الترجي الجرجيسي تغلبه منذ الشوط الاول بفضل هدفي حسام الشبلي وهيثم مبارك (44) من ركلة جزاء.وفي سليمان سجل امين الخلوفي هدف تفوق امل حمام سوسة في الدقيقة 43.وتجمع الجولة الثانية المقررة الخميس المقبل بين امل حمام سوسة والترجي الجرجيسي وبين الملعب الصفاقسي ومستقبل قابس.1 - الترجي الجرجيسي 3 12- امل حمام سوسة 3 13- مستقبل قابس 0 14- الملعب الصفاقسي 0 1