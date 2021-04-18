الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 18 أفريل 2021

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بن عروس: تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتواصل الضغط على الأقسام المخصصة لمرضى كوفيد 19

قابس: تسجيل حالة وفاة و92 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سليانة: تسجيل حالتي وفاة و56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف : ثلاث وفيات و81 إصابة جديدة بكورونا

مدنين: تسجيل 4 وفيات و148 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري اليوم الأحد، 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11090 إصابة مؤكدة.في الأثناء، يتواصل الضغط على الأقسام المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، حيث مازالت طاقة الإيواء في ذروتها بسبب تواصل الطلب على أسرة الإنعاش وحاجة المرضى إلى الإقامة.وكشف رئيس اللجنة محمد بن خليفة، أن عدد المقيمين بالمستشفى وصل إلى 52 مقيما يتوزعون على 27 مريضا بقسم الطب الباطني و9 بقسم الإنعاش و16 بقسم الاستعجالي الخاص بمرضى كوفيد 19، وهو ما يمثل طاقة الاستيعاب القصوى لهذه الأقسام.ووصل عدد الحالات المتعافية إلى 10224 حالة بعد أن تم تسجيل تعافي 59 شخصا مصابا مقابل وفاة ثلاث حالات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 414 حالة وفاة.وفي سياق متصل، تتواصل عمليات التلقيح بمركزي رادس والمحمدية، حيث سجل المركزان يوم أمس السبت 926 وافدا تلقوا التطعيم باللقاح.افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة (01) جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 350 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس، تلقت نتيجة 218 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 92 من هذه التحاليل قد وردت نتيجتها ايجابية، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 34 اصابة بقابس الجنوبية، و28 اصابة بمطماطة الجديدة، و08 اصابات بقابس المدينة، و07 اصابات بوذرف، و06 اصابات بمارث، و05 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بغنوش، واصابة واحدة (01) بالمطوية.وأوضح أن العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 10542 شخصا من بين 11483 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 940 حالة من بينها 241 حالة بقابس الجنوبية، و196 حالة بمارث، و122 حالة بقابس المدينة، و106 حالات بالحامة، و82 حالة بمطماطة الجديدة.سجلت ولاية سليانة أمس السبت حالتي وفاة و56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الى 168 حالة، وعدد الاصابات إلى 3953 اصابة مؤكدة.وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير ل(وات) أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 12 إصابة بالروحية، و11 اصابة بقعفور و10 اصابات بسليانة المدينة، و9 اصابات بالكريب و7 اصابات بمكثر و4 اصابات ببوعرادة واصابتين بسيدي بورويس وإصابة بكسرى.وأضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 303 حالات، وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 25 حالة من بينها 5 حالات في قسم الانعاش و23 حالة بالمستشفيات المحليةأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث وفيات و81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 180 عينة رفعت بتاريخ 16 أفريل الحالي.وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 204 أشخاص وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 6860 حالة.كما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 899، وهو ما اعتبره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، "أمرا مفزعا ويستدعي اليقظة والحذر"، داعيا عموم المواطنين إلى التقيد بالبروتكول الصحي في كل جوانبه والإسراع بالتلقيح لتفادي العدوى والإصابة بالوباء.وقد اتخذت السلطات الجهوية، أمام ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا خلال الايام العشرة الأخيرة، جملة من القرارات المستعجلة للحد من خطورة انتشار الجائحة في الجهة، لاسيما في معتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية وتاجروين، التي انتشر فيها الوباء بصفة ملحوظة، وتهم القرارات بالخصوص غلق المعتمديات المذكورة واتخاذ جملة من التدابير المصاحبة الرامية إلى مزيد دعم تطبيق البروتوكول الصحي في كل جوانبه ومنع انتشار الوباء في باقي معتمديات الولاية.توفي 4 مصابين بفيروس "كورونا" بولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية وارتفع بذلك عدد وفيات هذا الفيروس الى 453 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 11943 اصابة، بتسجيل 148 اصابة محلية جديدة من جملة 154 اصابة جديدة تم رصدها، 6 منها وافدة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وشملت الاصابات المحلية الجديدة مختلف المعتمديات ليعود الفيروس للانتشار بالخصوص بجزيرة جربة بعدد 64 اصابة بين معتمدياتها الثلاث وخاصة حومة السوق، ثم جرجيس ب40 اصابة، وكل من مدنين الشمالية وبن قردان ب15 اصابة، وسيدي مخلوف ب7 اصابات، واصابة واحدة ببني خداش.كما سجلت الجهة 133 حالة شفاء منها 56 حالة شفاء بجزيرة جربة بين معتمدياتها الثلاث، و35 حالة شفاء بجرجيسن و30 حالة شفاء بمدنين الكبرى، و8 حالات ببن قردان، و4 حالات شفاء بسيدي مخلوف، ليصل العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 10316 حالة شفاء.وتتواصل من جهة اخرى حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بنسق متزايد، حيث تم يوم امس تطعيم 738 شخصا من مهنيي الصحة وكبار السن بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة ليرتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة الى 10842 جرعة، الا ان عدم احترام التوقيت المحدد للاشخاص الذين تمت دعوتهم لتلقي التلقيح يخلق احيانا حالة من الاكتظاظ بمركزي التلقيح.