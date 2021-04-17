الرابطة 2- دورة الصعود - فوز ثمين لقوافل قفصة على امل جربة 2-1

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فاز فريق قوافل قفصة على الامل الرياضي بجربة اليوم في ملعب المنزه بنتيجة 2-1 في الجولة الاولى من دورة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى).وكسب فريق القوافل 3 نقاط ثمينة في سباق المراهنة على الصعود متصدرا الترتيب.وسجل حازم مبارك د71 ووجدي المدب د90 هدفي قوافل قفصة بينما جاء هدف امل جربة عن طريق محمد الفيلالي د80وانتهت قمة الجولة الاولى من دورة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) اليوم بملعب فرحات حشاد باريانة بنتيجة التعادل بين اولمبيك مدنين ونادي حمام الانف 1-1 .واقتتح نادي حمام الانف التسجيل منذ الدقيقة الثالثة عن طريق عدي بلحاج قبل ان يتمكن اولمبيك مدنين من التعديل في د21 عن طريق امين المكور من ضربة جزاءوكان اولمبيك مدنين تصدر ترتيب مجموعته في نهاية المرحلة الاولى متقدما على منافسه اليوم نادي حمام الانف .وستتواصل مقابلات المجموعة في الجولة الثانية يوم الاربعاء 21 افريل الجاري حسب البرنامج التاليملعب المنزه - الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال :الامل الرياضي بجربة / أولمبيك مدنين.ملعب الكرم -الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال :نادي حمام الانف - قوافل قفصةوتجري مقابلتا الجولة الثالثة الاخيرة يوم السبت 24 افريل الجاري حيث يتبارى فريق القوافل الرياضية بڨفصة مع اولمبيك مدنين بينما تجمع المباراة الثانية نادي حمام الانف مع امل جربة ميدون.الترتيبلعب نقاط فوز تعادل هزيمة له عليهقوافل قفصة 1 3 1 0 0 2 1اولمبيك مدنين 1 1 0 1 0 1 1نادي حمام الانف 1 1 0 1 0 1 1امل جربة ميدون 1 0 0 0 1 1 2