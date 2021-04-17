ارتفاع خدمة الدين الخارجي بنسبة 10 بالمائة إلى حدود يوم 10 أفريل 2021

وات -

سجّلت خدمة الدين الخارجي زيادة بنسبة 10 بالمائة، إلى حدود يوم 10 أفريل 2021، لتبلغ قيمة 1901 مليون دينار، وفق الاحصاءات الأخيرة، التّي تولّى نشرها البنك المركزي التونسي.وتواصل عائدات العمل اتجاهها صعودا لتزيد بنسبة 11 بالمائة وتتحوّل قيمتها من 1393 مليون دينار في أفريل 2020 إلى 1550 مليون دينار حاليا.في الاتجاه المعاكس تستمر العائدات السياحيّة تقهقرها لتتراجع بنسبة 58 بالمائة دون أن تتجاوز قيمتها 395 مليون دينار في التاريخ ذاته.وزادت المدخرات من العملة الصعبة، إلى حدود يوم 16 أفريل 2021، لتبلغ قيمة 21،7 مليار دينار (أي ما يعادل 152 يوم توريد) مقابل 22،3 مليار دينار (ما يعادل 131 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.