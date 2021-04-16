ملتقى جيزولو لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة-روعة التليلي تحرز ذهبية رمي الصحن

وات -

احرزت البطلة العالمية والبارالمبية التونسية روعة التليلي الميدالية الذهبية لمسابقة رمي الصحن ضمن منافسات ملتقى جيزولو لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بايطاليا برمية قدرها 34م فاصل 85صم.وكانت روعة التليلي ضمنت تاهلها الى دورة الالعاب البارلمبية المقبلة المقررة بالعاصمة اليابانبة طوكيو من 24 اوت الى 5 سبتمبر المقبلين.يذكر ان روعة التليلي (31 عاما) تملك في سجلها على امتداد مشاركاتها ضمن دورة الالعاب البارلمبية (بيكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016) 4 ذهبيات وفضيتين في مسابقتي رمي الصحن ودفع الجلة.