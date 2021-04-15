المنستير: المصادقة على القائمات الاسمية للفلاحين المعنيين بالتعويض عن أضرار الجوائح الطبيعية أو الفيروسية منذ 2017

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صادقت اللّجنة الجهوية المكلفة بمتابعة جبر أضرار الفلاحين خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية المنستير، على القائمات الاسمية للفلاحين المعنيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم نتيجة الجوائح الطبيعية أو الفيروسية منذ سنة 2017.وتشمل القائمات الاسمية المصادق عليها 162 فلاحا سيتمتعون بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن أمراض فيروسية مستجدة لحقت بزراعة الفلفل تحت 645 بيتا حاميا بمعتمدية بنبلة خلال الموسم الفلاحي الجاري وتراوحت بين 30 في المائة و90 في المائة.كما تشمل التعويضات 787 من الفلاحيين الذين تضررت زراعاتهم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية بتاريخ 21 ديسمبر 2017، و4 و5 فيفري 2019، و23 و24 فيفري 2019.ودعت اللّجنة الجهوية المكلفة بمتابعة جبر الضرر للفلاحين بإدراج قطاع إنتاج الباكورات ضمن صندوق الجوائح لضمان تعويض الضرر للفلاحين.وحضر الجلسة، التي أشرف عليها كاتب عام الولاية، البشير عطية، كلّ من معتمد الساحلين وبنبلبة بالنيابة ،ربيع الزكراوي، ورئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، منيرة الغربي سهلول، ورئيس دائرة الارشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، المنصف الجمني، ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، محمّد دغيم، وممثلي مختلف المصالح المعنية.