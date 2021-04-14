الرابطة الثانية: برنامج مباريات مرحلة الصعود

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تقام نهاية هذا الأسبوع الجولة الأولى من مرحلة الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية حيث ستجرى يومي السبت والأحد 4 مقابلات ضمن المجموعتين الأولى والثانية:وفيما يلي كامل برنامج مباريات مرحلة الصعود، التي ستقام لقاءاتها في ملاعب محايدة، وفق اجراءات البروتوكول الصحي:السبت 17 أفريل 2021في ملعب الكرمنادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي لحمام الأنففي ملعب المنزهقوافل قفصة - الأمل الرياضي بجربةالأربعاء 21 أفريل 2021في ملعب الكرمالنادي الرياضي لحمام الأنف - قوافل قفصةفي ملعب المنزهالأمل الرياضي بجربة - نادي أولمبيك مدنينالسبت 24 أفريل 2021في ملعب المنزهالنادي الرياضي لحمام الأنف - الأمل الرياضي بجربةفي ملعب الكرمقوافل قفصة - نادي أولمبيك مدنينالأحد 18 أفريل 2021في ملعب حمام الأنفالترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب الصفاقسيفي ملعب سليمانمستقبل قابس - أمل حمام سوسةالجولة الثانيةاالخميس 22 أفريل 2021في ملعب حمام الأنفالملعب الصفاقسي - مستقبل قابسفي ملعب سليمانأمل حمام سوسة - الترجي الرياضي الجرجيسيالأحد 25 أفريل 2021في ملعب حمام الأنفالملعب الصفاقسي - أمل حمام سوسةفي ملعب سليمانمستقبل قابس - الترجي الرياضي الجرجيسي