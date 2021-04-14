الرابطة الثانية: برنامج مباريات مرحلة الصعود

وات - تقام نهاية هذا الأسبوع الجولة الأولى من مرحلة الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية حيث ستجرى يومي السبت والأحد 4 مقابلات ضمن المجموعتين الأولى والثانية:
وفيما يلي كامل برنامج مباريات مرحلة الصعود، التي ستقام لقاءاتها في ملاعب محايدة، وفق اجراءات البروتوكول الصحي:
المجموعة الأولى
الجولة الأولى
السبت 17 أفريل 2021
في ملعب الكرم
نادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي لحمام الأنف
في ملعب المنزه
قوافل قفصة - الأمل الرياضي بجربة
الجولة الثانية
الأربعاء 21 أفريل 2021
في ملعب الكرم
النادي الرياضي لحمام الأنف - قوافل قفصة
في ملعب المنزه
الأمل الرياضي بجربة - نادي أولمبيك مدنين
الجولة الثالثة
السبت 24 أفريل 2021
في ملعب المنزه
النادي الرياضي لحمام الأنف - الأمل الرياضي بجربة
في ملعب الكرم
قوافل قفصة - نادي أولمبيك مدنين
المجموعة الثانية
الجولة الأولى
الأحد 18 أفريل 2021
في ملعب حمام الأنف
الترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي
في ملعب سليمان
مستقبل قابس - أمل حمام سوسة
الجولة الثانية
االخميس 22 أفريل 2021
في ملعب حمام الأنف
الملعب الصفاقسي - مستقبل قابس
في ملعب سليمان
أمل حمام سوسة - الترجي الرياضي الجرجيسي
الجولة الثالثة
الأحد 25 أفريل 2021
في ملعب حمام الأنف
الملعب الصفاقسي - أمل حمام سوسة
في ملعب سليمان
مستقبل قابس - الترجي الرياضي الجرجيسي
وفيما يلي كامل برنامج مباريات مرحلة الصعود، التي ستقام لقاءاتها في ملاعب محايدة، وفق اجراءات البروتوكول الصحي:
المجموعة الأولى
الجولة الأولى
السبت 17 أفريل 2021
في ملعب الكرم
نادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي لحمام الأنف
في ملعب المنزه
قوافل قفصة - الأمل الرياضي بجربة
الجولة الثانية
الأربعاء 21 أفريل 2021
في ملعب الكرم
النادي الرياضي لحمام الأنف - قوافل قفصة
في ملعب المنزه
الأمل الرياضي بجربة - نادي أولمبيك مدنين
الجولة الثالثة
السبت 24 أفريل 2021
في ملعب المنزه
النادي الرياضي لحمام الأنف - الأمل الرياضي بجربة
في ملعب الكرم
قوافل قفصة - نادي أولمبيك مدنين
المجموعة الثانية
الجولة الأولى
الأحد 18 أفريل 2021
في ملعب حمام الأنف
الترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي
في ملعب سليمان
مستقبل قابس - أمل حمام سوسة
الجولة الثانية
االخميس 22 أفريل 2021
في ملعب حمام الأنف
الملعب الصفاقسي - مستقبل قابس
في ملعب سليمان
أمل حمام سوسة - الترجي الرياضي الجرجيسي
الجولة الثالثة
الأحد 25 أفريل 2021
في ملعب حمام الأنف
الملعب الصفاقسي - أمل حمام سوسة
في ملعب سليمان
مستقبل قابس - الترجي الرياضي الجرجيسي
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