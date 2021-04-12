المعهد الوطني للاستهلاك يضع تطبيقة رقمية مجانية للاطلاع على أسعار المنتجات الطازجة

يضع المعهد الوطني للاستهلاك، ابتداء من تاريخ اليوم 12 أفريل 2021، على ذمة عموم المستهلكين تطبيقة رقمية مجانية "Codeonline.info" للإطلاع على أسعار المنتجات الطازجة (خضر وغلال وأسماك ولحوم ودواجن) بأسواق التفصيل اليومية والأسبوعية والإعلام على التجاوزات المتعلقة بالجودة والأسعاروجاء هذا االإجراء بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى موجهة للمستهلك، وفقا لما تم الإعلان عنه خلال ندوة صحفية بتاريخ 23 مارس 2021، حسب ما ورد في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة التجارة وتنمية الصادراتويمكن تحميل التطبيقة عبر الرابط http://codeonline.tn/dist/apk/codeonlineinfo.apk المتوفر على المواقع الإلكترونية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات على شبكة الواب (www.inc.nat.tn & www.commerce.gov.tn) وكذلك على صفحات التواصل الإجتماعي للوزارة والمعهد Facebook.كما يمكن تحميل التطبيقة عبر الموقع الإلكتروني المخصص "Codeonline.tn".وقصد الإطلاع على الخصوصيات القانونية والعملياتية والفنية للتطبيقة بهدف حسن استعمالها، يمكن تصفح البيانات التفسيرية التي يتم فتحها تباعا بعد النقر على الزر (+).