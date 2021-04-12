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تُوّج الفيلم الروائي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في اختتام الدورة 11 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (6-11 أفريل). وفاز المخرج غازي الزغباني، في المسابقة نفسها، بجائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "الهربة".وشريط "الرجل الذي باع ظهره" هو عمل روائي طويل من إنتاج مشترك بين تونس (شركة "تيلي فيلم" و"تانيت فيلم") وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد، ويجمع أسماء سينمائية عالمية بارزة من بينها الممثلة "مونيكا بلوتشي".وتدور أحداث الفيلم حول "سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في العاصمة البلجيكية بروكسال. فيظل عالقًا في لبنان، بلا وثائق سفر. يرتاد سام المعارض الفنية في بيروت بهدف تناول الشراب والطعام، لينتبه له في إحدى المناسبات فنان أمريكي معاصر، ويتعاقد معه ويغير مسار حياته".أما فيلم "الهربة"، فهو روائي طويل مدته 90 دقيقة، بطولة غازي الزغباني ونادية بوستة ومحمد حسين قريع. وتدور أحداث الفيلم حول هروب متشدّد ديني من قبضة الأمن، ولجوئِه إلى غرفة "مومس" للاحتماء بها من أنظار الأمنيين. فتعمل "المومس" على مساعدته رغم التناقض الشديد في الأفكار بينهما بما هو متشدّد، بينما هي حاملة لأفكار متحرّرة.وأسدل الستار على فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، مساء اليوم الأحد، إذ فاز الفيلم المصري "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيسو بجائزة الجمهور. ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أحسن ممثل لسليم داو عن دوره في فيلم "غزة مونامور" للمخرجيْن عرب وطرزان ناصر من فلسطين، بينما تحصّلت نعيمة لمشاركي على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "خريف التفاح" للمخرج محمد مفتكر من المغرب.وآلت جائزة أحسن إخراج لعبد العزيز الشلاحي عن فيلمه "حد الطار" (السعودية). ومُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم من الجزائر.وفي ما يتعلّق بمسابقة الأفلام القصيرة، فاز شريط "الهدية" للمخرجة الفلسطينية فرح النابلسي بجائزة أفضل فيلم قصير. وحصل الفيلمان "الست" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغيني و "توك توك" للمخرج المصري محمد خضر على تنويه خاص.وتكوّنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، الباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فقد تألفت من المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، المخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، الناقد الجزائري فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.